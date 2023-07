Operaio investito e ucciso da un camion sulla A25: stava lavorando in un cantiere

Indicente mortale sulla A25 tra lo svincolo di Avezzano e quello di Magliano dei Marsi (L'Aquila) in direzione Pescara: a perdere la vita un operaio dell'impresa che si sta occupando dei lavori nel tratto autostradale. L'uomo sarebbe stato investito da un mezzo pesante transitato nell'area del cantiere. Sono in corso gli accertamenti per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

È l'Anas a darne comunicazione esprimendo cordoglio ai familiari dell'operaio e comunicando il rallentamento sull'asse viario all'altezza del chilometro 87,500 dove purtroppo è avvenuto il tragico incidente.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del 118, dei vigili del fuoco, dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.