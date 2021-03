Cade dalla bici a Bologna, morto un giovane studente pescarese

Si chiamava Gianmarco Nigrisoli e aveva solo 22 anni lo studente pescarese caduto dalla bici a Bologna lo scorso weekend e finito all'ospedale Maggiore, dove non si è mai più ripreso. Come riporta BolognaToday, erano le 7.30 del 19 marzo quando il ragazzo, in sella alla sua bici, era uscito di strada scendendo sulla via che porta al Santuario di San Luca, alla prima curva delle "Orfanelle", e cadendo al di sotto del guard rail.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi ed era stato trasportato in codice di massima gravità (codice 3) nel nosocomio del capoluogo felsineo. Purtroppo, dopo tre giorni in coma, lunedì mattina si è arreso: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Gianmarco, pieno di sogni come tutti i ragazzi della sua età, frequentava la facoltà di ingegneria dell'automazione. Una giovane vita strappata troppo presto all'affetto dei suoi cari. Secondo quanto emerso, i suoi organi verranno donati.