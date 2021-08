Identificata la vittima dell'incidente mortale a Cepagatti

Identificata la vittima dell'incidente mortale che si è verificato nel weekend lungo via dei Pini, a Cepagatti. Era un carpentiere in pensione e si chiamava Bruno Di Ruscio. L'uomo aveva 74 anni ed era del posto. Purtroppo è deceduto ieri pomeriggio nel reparto Rianimazione dell'ospedale 'Santo Spirito' di Pescara. Troppo gravi i politraumi riportati nell'urto.

Era alla guida di una Golf che, per cause ancora da ricostruire, si è scontrata violentemente con un'Audi A6 a bordo della quale c'erano padre e figlio: il primo è stato trasferito, in prognosi riservata, nel nosocomio di Chieti, mentre il secondo ha riportato lesioni non gravi. I carabinieri del Norm di Pescara stanno adesso lavorando per fare luce sull'esatta dinamica del sinistro.