Si schianta con la moto nell'Aquilano: morto infermiere di Penne

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in provincia dell'Aquila, dove un 44enne infermiere di Penne è morto a seguito di un incidente stradale con la sua moto. Angelo Petrucci, in servizio all'ospedale San Massimo della città vestina, ha perso il controllo della sua moto sulla strada provinciale che collega Rocca Calascio a Castel del Monte per circostanze ancora da chiarire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si trovava lì con altri amici colleghi dell'ospedale per una gita. Soccorso dagli stessi amici e dai sanitari del 118, è stato trasportato in elicottero a Pescara ma è morto durante il tragitto per le gravi lesioni interne riportate. Ora la salma si trova nell'obitorio dell'ospedale pescarese.