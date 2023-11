Schianto frontale tra due auto all'uscita San Silvestro della circonvallazione, una ragazza morta e un ferito grave

Tragico incidente stradale all'uscita San Silvestro della circonvallazione a Pescara nel pomeriggio di venerdì 17 novembre.

A scontrarsi frontalmente sono stati due veicoli: una Ford Focus guidata da una ragazza, e un Fiat Doblò al volante del quale c'era un uomo.

In quel punto la carreggiata è a doppio senso di marcia.

L'impatto tra le due vetture è stato violentissimo tanto che entrambe sono state sbalzate contro i guard-rail a bordo strada. Evidentissimi i danni riportati dai mezzi. Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i conducenti dagli abitacoli, dei soccorritori del 118 con un'ambulanza medicalizzata e una della Misericordia, e degli agenti della polizia locale. Oltre al personale dell'Anas. Purtroppo la ragazza è morta mentre l'altro conducente è arrivato in codice rosso in pronto soccorso e le sue condizioni sarebbero gravissime.

Il tratto, come informa l'Anas, è stato chiuso traffico in entrambe le direzioni e per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati, il transito è deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco.