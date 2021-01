Incidente stradale mortale in Abruzzo, furgoncino si schianta contro il guard-rail: deceduta una persona

Incidente stradale mortale in Abruzzo lungo la strada statale 80 alle porte di Teramo, in località Sant'Atto, sul raccordo in direzione dello svincolo per l'autostrada A24.

A scontrarsi, come fa sapere l'Anas, sono state due veicoli, uno dei due un furgone, all'altezza del kilometro 7.

Purtroppo una persona è deceduta a causa del violento impatto sulle cui cause sono in corso accertamenti. A perdere la vita è stato l'uomo alla guida del furgone finito contro il guard-rail che ha penetrato l'abitacolo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell'ordine e i soccorittori del 118 per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile, dato che è stato chiuso. Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale.

Notizia in aggiornamento