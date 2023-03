Incidente mortale lungo l'autostrada A14, tir tampona autobus: tratto chiuso nelle Marche

Incidente mortale lungo l'autostrada A14 nelle Marche oggi pomeriggio, lunedì 6 marzo.

Come riferisce l'Adkkronos, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Loreto e Ancona in direzione nord verso Bologna.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 245 in cui un mezzo pesante ha tamponato un autobus, privo di passeggeri, e a seguito del quale il conducente del mezzo pesante ha perso la vita.

Al momento del sinistro non risultavano turbative al traffico nel tratto in esame. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, si registra 1 km di coda in direzione Bologna; 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Loreto. A chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire a Civitanova Marche, percorrere la strada statale 16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada ad Ancona sud. Dopo il casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo permangono i 2 chilometri di coda causati dai lavori in corso.