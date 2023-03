Auto finisce in una scarpata, grave incidente in Abruzzo: 2 morti e 2 feriti gravi

Un gravissimo incidente stradale si è verificato in Abruzzo nella serata di oggi, sabato 4 marzo, poco dopo le ore 19.

Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 43 che si percorre per scendere da Prati di Tivo in provincia di Teramo e ha visto coinvolta un'automobile.

La vettura, al cui interno c'erano 4 persone, è finita in una scarpata.

Sul posto è intervenuta la stazione di Teramo del Soccorso Alpino e Speleologico in supporto al 118 e ai vigili del fuoco. Purtroppo l’incidente ha causato due vittime (due ragazze) e due ragazze ferite, una più grave e l’altra meno. Sarebbero finito in un punto impervio dopo essere state sbalzate fuori dall'abitacolo e del recupero si sta occupando il soccorso alpino. Al momento non ci sono ulteriori dettagli.