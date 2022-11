Nuovo incidente mortale in Abruzzo, scontro frontale due veicoli: una persona deceduta e una grave

Nuovo grave incidente mortale in Abruzzo questa mattina, mercoledì 23 novembre.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 260 "Picente" al km 2,600, a Pizzoli in provincia dell’Aquila.

A scontrarsi frontalmente sono stati due veicoli e la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

A causa dello scontro una persona è deceduta, mentre una seconda, rimasta ferita, è stata trasportata in elisoccorso in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.