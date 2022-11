Silvi piange la tragica morte di Monica Di Bernardo, vittima dell'incidente avvenuto a Pizzoli

Era originaria di Silvi Marina la vittima del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina 23 novembre lungo la strada statale 260 “Picente” al km 2,600, a Pizzoli in provincia dell’Aquila. Si tratta di Monica Di Bernardo, 42enne che viveva in provincia dell'Aquila con i due figli e il marito ma spesso si recava ancora nella città costiera del Teramano. Nello scontro frontale fra la vettura su cui viaggiava e un'altra auto, la donna è morta poco dopo il trasporto in ospedale. Insegnante in una scuola primaria dell'Aquilano, aveva una grande passione per il teatro e si dedicava anche all'attività di volontariato come clown all'interno dei reparti di pediatria degli ospedali abruzzesi.

Era stata componente di diverse compagnie teatrali e proprio tanti amici e colleghi increduli per la tragica fine, la ricordano con affetto e amore come una persona solare, che amava la vita e dare una mano ed un sorriso a chi viveva momenti difficili:

"Eri il sole mentre pioveva ciao fratella del mio cuore". "Così finisce una vita. Proprio così. Prima ci sei poi non ci sei più. Lo diciamo e lo sappiamo, ma non ci crediamo quando va via un'amica, una mamma, una donna, una fantasista. Energia e capelli. Così vai via". Nell'incidente è rimasta ferita anche un'altra persona trasportata in elicottero dal 118 nell'ospedale dell'Aquila.