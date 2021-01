Incidente nella Capitale per Morgan De Sanctis, l'ex biancazzurro è in terapia intensiva

Incidente stradale nella Capitale per l'ex portiere del Pescara Morgan De Sanctis, che adesso è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli dopo essere stato operato d’urgenza all'addome.

Come si legge su ChietiToday, nella notte il giocatore (originario di Guardiagrele e oggi direttore sportivo della Roma) è stato coinvolto in un brutto sinistro con la sua macchina lungo via Cristoforo Colombo.

Trasportato d'urgenza in ospedale, l'ex biancazzurro ha riportato fratture multiple alle costole e ai dorsali, per poi subire l'asporto della milza. Ora De Sanctis e cosciente e non in pericolo di vita.