Viaggiano in due sul monopattino e si scontrano con un'auto in centro a Pescara: multati dalla polizia municipale

Hanno avuto un incidente in pieno centro mentre viaggiavano a bordo di un monopattino, ma per loro oltre alle cure ospedaliere è scattata anche la sanzione dal parte della polizia municipale. Protagonista della vicenda una coppia di 30enni che venerdì si è scontrata in via Michelangelo con un'automobile in transito, all'altezza del Bingo.

I due sono finiti a terra e per le escoriazioni e traumi riportati, seppur lievi, sono stati trasportati in pronto soccorso. Nel frattempo, la polizia municipale di Pescara ha ricostruito la dinamica dei fatti, e li ha sanzionati essendo vietato l'uso dei monopattini per due persone. Diversi gli incidenti e le cadute segnalate nelle ultime settimane, soprattutto da quando sono disponibili i monopattini a noleggio della Helbiz per il servizio attivato dal Comune e molte anche le sanzioni comminate dagli agenti agli utenti che non rispettano regole e limiti stabiliti per i monopattini.