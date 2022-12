Perde il controllo del mezzo pesante sulla tangenziale, si intraversa e occupa la corsia opposta: uscita obbligatoria verso Francavilla

Un mezzo pesante si è intraversato occupando la corsia opposta al km 16,000 della tangenziale SS714 di Pescara in direzione Francavilla al Mare.

Probabilmente a far perdere il controllo del mezzo al conducente è stata un'avaria, ma si stanno facendo i dovuti accertamenti. Come riporta ChietiToday l'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Chieti. Al momento la circolazione in direzione sud viene deviata allo svincolo per Francavilla al Mare, con il tratto chiuso comunque temporaneamente in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti forze dell'ordine e Anas, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.