Mezzo pesante finisce fuori strada, chiusa a Cepagatti la statale 81 Piceno-Aprutina

Incidente stradale lungo la strada statale 81 "Piceno-Aprutina" nella prima mattinata di lunedì 22 maggio.

A causa del sinistro, che ha visto un mezzo pesante uscire fuori strada, la circolazione dei veicoli è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Il blocco della viabilità è in essere all'altezza del km 130,900 nel territorio comunale di Cepagatti.

Sul posto sono presenti le squadre dell'Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per permettere il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.