Maxi-tamponamento nella galleria Colle Marino della A14 in direzione Pescara: sette le auto coinvolte

Sette auto coinvolte in un tamponamento avvenuto all'interno della galleria Colle Marino sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione Pescara. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto intorno alle 21 e nonostante il numero di mezzi coinvolti sembra che fortunatamente ci siano solo due feriti lievi. Nella galleria al momento è aperto un cantiere regolarmente segnalato.

I problemi maggiori si sarebbero quindi registrati per la viabilità, come riporta il sito di Autostrade per l'Italia. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 346 e 900 e il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso. Due i chilometri di coda creatisi in direzione Pescara e uno quello registrato direzione Ancona per agevolare l'intervento dei soccorsi. Sul posto oltre ai sanitari e i loro mezzi di soccorso sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione settimo tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Il tratto autostradale è stato riaperto e il traffico è tornato alla normalità.