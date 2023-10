Incidente stradale a Ripa Teatina, morto Marco Taraborrelli: lutto a Pescara dove era nato e cresciuto

Un uomo di 42 anni, Marco Taraborrelli, è morto la scorsa notte a causa di un incidente stradale.

Come riporta ChietiToday, il 42enne stava percorrendo la strada Val di Foro a Ripa Teatina.

Era al volante della sua automobile, una Toyota Rav4, quando, a poche centinaia di metri da casa, si è schiantato contro il cancello di una ditta di metalli dopo aver improvvisamente perso il controllo.

L'impatto è stato così violento che il corpo è stato sbalzato fuori dal mezzo, ricadendo sull'asfalto. Per il 42enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo la ricostruzione dell'incidente, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. La salma è stata restituita ai familiari. Taraborrelli era un ex cuoco e un ex calciatore di ruolo portiere.