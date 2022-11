Incidente a Manoppello, auto si ribalta: ferito il conducente estratto dal veicolo dai vigili del fuoco [FOTO]

Incidente questa mattina 19 novembre a Manoppello. Un'automobile, verso le 10,55, si è ribaltata in via delle Industrie, a Manoppello Scalo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno. Il conducente, un uomo di 77 anni, a causa dell'asfalto viscido durante una manovra è rimasto incastrato dopo che la vettura si è ribaltata. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarlo e metterlo in sicurezza, per poi consegnarlo al personale del 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Popoli.