Ha un malore mentre è alla guida in via di Sotto e finisce contro la rotatoria: automobilista finisce in ospedale

Un uomo di 85 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 22 il 21 dicembre scorso in via di Sotto, all'altezza della rotatoria vicina all'ottica Perfetto. L'uomo era alla guida della sua Fiat Panda in direzione monti quando ha accusato un malore ed ha perso il controllo dell'autovettura finendo contro il cordolo della rotatoria. L'urto, avvenuto comunque a velocità moderata, ha fatto girare l'autovettura che si è fermata in mezzo alla carreggiata. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia che lo ha trasportato in ospedale in codice giallo, per un malore neurologico. Nessun altro veicolo o persona è rimasta coinvolta.