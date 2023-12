Perde il controllo dell'auto per un malore e finisce fuori strada: l'incidente in via Aterno

Intorno alle 22 di martedì 26 dicembre una donna alla guida di una Fiat 600, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada in via Aterno. Sembra che la causa sia stata un malore.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale con questi ultimi che si sono occupati dei rilievi.

La conducente è stata portata in ospedale per tutti gli accertamenti, ma a quanto pare nonostante la paura, sembra che non abbia riportato nessun danno grave.