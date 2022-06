Scontro tra un'auto e uno scooter lungo la riviera nord, ragazzo in gravi condizioni dopo un volo di metri [FOTO]

Incidente stradale sul lungomare nord di Pescara la scorsa notte.

Il sinistro, che si è verificato intorno alle ore 2, ha visto coinvolti un'automobile, una Fiat Ulysse, e uno scooter.

A causa dell'impatto tra i due veicoli il ragazzo di 19 anni che era in sella al mezzo a due ruote, ha fatto un volo di diversi metri con il motorino che ha finito la sua corsa andando a colpirne un altro che era parcheggiato.

Sul posto si è reso necessario l'intervento del 118 e i soccorritori hanno trasportato con un'ambulanza della protezione civile di Montesilvano il ragazzo in ospedale in codice rosso per un politrauma. È stato ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.