Investito da uno scooter mentre attraversa sulle strisce pedonali in via Paolini: grave 70enne

Grave incidente intorno alle 12.30 di sabato 28 ottobre in via Paolini: un uomo di 70 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia.

A occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale. A investire l'uomo sarebbe stato un coetaneo che arrivava con la sua Honda sh 300 da via Rigopiano. L'impatto è avvenuto sulla corsia lato mare con l'uomo che cadendo rovinosamente a terra, avrebbe battuto la testa sull'asfalto. Le condizioni del 70enne che avrebbe anche riportato politraumi, sono subito apparse serie. Al momento resta il massimo riserbo sulla prognosi.