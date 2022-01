Travolto da un'auto ad Ancona, in gravi condizioni un giovane infermieri di Cepagatti

È un infermiere di 28 anni il giovane che è stato investito e sbalzato sull'asfalto da un'automobile ad Ancona nella serata di ieri, lunedì 11 gennaio.

L'incidente stradale è avvenuto in via Flaminia, nel capoluogo marchigiano, come riferisce AnconaToday.

Lanciato l'allarme il 28enne è stato soccorso dal 118 con un'ambulanza della Croce Gialla e accompagnato in ospedale.

Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ed è stato ricoverato. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane è stato centrato in pieno da un mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto.