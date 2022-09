Scontro frontale tra un'auto e un mezzo di Ambiente: traffico bloccato su via Lago di Campotosto

Traffico bloccato in via Lago di Campotosto a causa dello scontro frontale tra una Fiat 500 L proveniente dalla Tiburtina e un mezzo di Ambiente. Diverse le auto costrette a fare inversione di marcia in attesa dei rilievi e del ripristino della viabilità. Al momento non si hanno notizie sui conducenti, ma, a parte i disagi al traffico, non dovrebbero esserci state gravi conseguenze.