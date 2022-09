Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una siepe: è successo a Montesilvano

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro una siepe. Fortunatamente per la 26enne a bordo del mezzo, una Nissan micra, non ci sono state gravi conseguenze, solo alcune ferite ad uno degli arti superiori prontamente medicate dai soccorritori della Misericordia giunti con un'ambulanza sul posto.

Stanto da una prima ricostruzione la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo alla rotonda che incrocia tra via Vestina e via Fosso Foreste a Montesilvano intorno alle 5.30 di questa mattina finendo sopra la rotatoria che avrebbe fatto da trampolino con l'auto che ha finito la sua corsa contro la siepe. La macchina proveniva da Montesilvano e procedeva in direzione Cappelle sul Tavo.