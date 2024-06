Incidente in direzione Pescara sull'asse attrezzato: detriti in strada e traffico in tilt

Poco dopo le 15 di oggi, sabato primo giugno, un incidente ha creato caos sull'asse attrezzato generando lunghe code. A essere coinvolto, all'altezza di Sambuceto e per la precisione nei pressi della zona commerciale in direzione Pescara, è stato un furgoncino di una ditta di costruzioni di Chieti come riporta ChietiToday.

Per cause in fase di accertamento il mezzo sarebbe finito contro il guardrail con alcuni dei materiali che stava trasportando finiti in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieti, la polizia e un mezzo dell'Anas. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

