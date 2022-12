Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada dopo aver colpito un palo della luce, paura per una donna a Spoltore

Incidente stradale in via Santa Lucia a Spoltore questa mattina, martedì 13 dicembre, con una donna che è finita fuori con la sua automobile, una Fiat Panda, dopo averne perso il controllo.

Il veicolo, prima di finire in una banchina discendente in mezzo ai rovi ha colpito un palo della luce dopo aver evitato di colpire il muro di contenimento posto alla sua destra.

Al volante della vettura una donna di 32 anni che procedeva da Spoltore verso Santa Teresa.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati di eseguire tutti i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro. Per fortuna la 32enne è uscita incolume dal veicolo incidentato.