Incidente mortale sulla A14: scontro tra un furgone e un'auto

Incidente mortale questa mattina sulla A14 Bologna-Taranto a seguito dello scontro tra un furgone ed un'auto. A riferirlo è l'Andkronos. L'incidente è avvenuto alle 8.30 tra Grottamare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara all'altezza del chilometro 304 in coda ad un cantiere correttamente installato e segnalato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Code lungo il tratto Marche-Abruzzo, ma dal confine in direzione sud la viabilità è regolare.