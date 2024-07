Finisce fuori dalla carreggiata autostradale con il tir e si ribalta: morto camionista 44enne di Pescara

Un camionista di 44 anni, originario di Pescara, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1, tra Fiorenzuola e Fidenza, al chilometro 88 lungo la carreggiata in direzione di Parma. A riportare la notizia è IlPiacenza.

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, il conducente è uscito di strada all'improvviso: il mezzo pesante, che trasportava bobine di metallo, si è ribaltato nella scarpata di fianco alla strada. Il 44enne è morto sul colpo: i vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dalla cabina del camion, ma i sanitari del 118 nonostante le manovre di rianimazione non sono riusciti a salvarlo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Fiorenzuola, l'autoinfermieristica del 118 di Fiorenzuola, un'ambulanza della pubblica assistenza della Valdarda e anche l'eliambulanza.