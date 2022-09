Si schianta e si ribalta con l'auto in contrada Collevento: paura per un 44enne

Paura per un 44enne che intorno alle 12.30, mentre passava in contrada Collevento procedendo da Spoltore a Montesilvano, si è ribaltato con la sua Nissan Micra.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, in prossimità di una curva, si sarebbe prima schiantato contro la collina per poi ribaltarsi.

E' uscito da solo dall'abitacolo senza riportare alcun trauma, ma per esserne certi sul posto è giunta un'ambulanza della Misericordia che ha constatato le sue buone condizioni nonostante il violento impatto. Non è stato necessario portarlo in ospedale. Per rimuovere l'auto è giunto il carroattrezzi.