Perde il controllo dell'auto e finisce contro il muretto di una casa: donna soccorsa con l'elicottero a Loreto Aprutino

Incidente nella tarda mattinata di oggi 13 marzo a Loreto Aprutino. Una donna, alla guida della sua automobile, è finita contro un muretto dopo aver perso il controllo del veicolo. In base alle prime ricostruzioni, mentre era alla guida della sua vettura in zona Cappuccini una delle gomme si è bucata. A quel punto, dopo una sbandata, l'automobile è finita contro il muretto di un'abitazione sul ciglio della strada. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ed è stato chiesto l'ausilio dell'elisoccorso, che ha trasportato la donna in ospedale a Pescara. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.