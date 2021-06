Schianto fra auto nel Leccese: ferito un finanziere originario di Caramanico Terme [FOTO]

Il 50enne è rimasto coinvolto in un brutto incidente avvenuto lungo la statale 16 adriatica all'altezza dellon svincolo di Zollino, in provincia di Lecce

Brutto incidente ieri pomeriggio nel Leccese, che ha visto coinvolto un finanziere di 50 anni originario di Caramanico Terme. Lo schianto è avvenuto lungo la statale 16 in direzione Lecce, poco prima dello svincolo di Zollino dove due vetture, una Opel Corsa e una Lancia Musa si sono urtate violentemente. Nella Musa, c'era alla guida il finanziere pescarese con accanto la moglie, come riporta LeccePrima.

Nell'altra vettura invece c'era un 32enne di Surbo, con accanto un 30enne. In base ad una prima ricostruzione l'opel Corsa avrebbe tamponato con violenza la Musa, che si è sollevata dal suolo andandosi ad incastrare fra cofano e montante del parabrezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Maglie, per i rilievi, e i colleghi della stazione di Martano, oltre a personale dell’Anas e diverse ambulanze del 118. In tre sono finiti in ospedale a Lecce, per le ferite riportate ma nessuno è in pericolo di vita. Il conducente dell'auto che avrebbe provocato il tamponamento è risultato negativo all'alcoltest.