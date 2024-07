Incidente in via Scarfoglio, scontro tra 3 automobili all'incrocio con via Patini [FOTO]

Scontro tra 3 automobili in via Scarfoglio nella zona della pineta di Pescara nella tarda mattinata di lunedì 15 luglio.

Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra via Patini.

A scontrarsi una Peugeot 2008, una Peugeot 108 e una Ford Fusion.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico ma in base alle prime informazioni nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.