Incidente con due feriti lungo l'autostrada A14: code fra Pescara Nord e Pescara Ovest

Incidente questa mattina 16 settembre lungo l'autostrada A14 nel tratto pescarese. Due vetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate lungo la carreggiata in direzione Bari, fra i caselli di Città Sant'Angelo Pescara Nord e Pescara Ovest. Sul posto sono intervenuti due vigili del fuoco e due persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Il sinistro ha provocato code e rallentamenti fra Pescara Nord e il bivio per la A25, con code che sono arrivate fino a 4 km. I rilievi sono stati condotti dalla polizia stradale della sezione di Pescara Nord.