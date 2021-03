Auto finisce sotto il rimorchio di un tir lungo l'autostrada A14: carreggiata invasa dai conigli

Un incidente stradale è avvenuto verso le 19,30 di ieri 16 marzo lungo l'autostrada A14 in direzione nord, nel tratto fra i caselli Atri/Pineto e Roseto degli Abruzzi. Un camion con rimorchio che trasportava conigli vivi, per circostanze ancora da chiarire, ha sbandato andando ad impattare contro le barriere di separazione della carreggiata. Il rimorchio si è sganciato e si è ribaltato andando ad occupare entrambe le corsie. Una Ford Fiesta che sopraggiungeva in quel momento, come ha spiegato la Polizia Stradale intervenuta sul posto, è finita sotto il rimorchio ed è stata urtata anche da un altro mezzo pesante in transito.

Il conducente dell'autovettura è rimasto ferito ma non in maniera grave. A causa del ribaltamento del rimorchio, centinaia di conigli sono finiti pericolosamente lungo la carreggiata, messi in salvo e recuperati dai vigili del fuoco di Teramo intervenuti sul posto. A causa dell'incidente si sono formati due chilometri di coda.