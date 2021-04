Incidente autostrada A14, traffico bloccato prima di Pescara nord/Città Sant'Angelo

Lunghe file nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto per un sinistro avvenuto intorno alle ore 15:30

Un incidente lungo l'autostrada A14 si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 aprile.

Come segnala Autostrade per l'Italia, il sinistro si è verificato al km 358 in direzione Taranto.

Si è formata una coda di 3 chilometri tra i caselli di Atri/Pineto e Pescara nord/Città Sant'Angelo in entrambe le direzioni (aggiornamento 16:11) per il recupero dei mezzi incidentati coinvolti in un tamponamento nella galleria Pianacce.

