NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tanti dunque i disagi per gli automobilisti bloccati sul tratto autostradale.

Quattro i chilometri di coda sulla A14 direzione Ancona e dunque anche verso Pescara, per un incidente avvenuto tra i caselli di Ortona e Chieti. Come riporta ChietiToday, lo scontro è avvenuto all'altezza di Francavilla al Mare al chilometro 396. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Francavilla al Mare tra i caselli di Ortona e Chieti: disagi per gli automobilisti che si muovono verso nord e dunque anche verso Pescara

Traffico in tilt sulla A14: quattro chilometri di coda in direzione Ancona per un incidente