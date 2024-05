Due auto si scontrano in zona Colli: donna finisce in ospedale

Scontro tra una Panda e una Chevrolet Spark poco dopo le 18 di oggi, domenica 12 maggio, in Strada Vecchia della Madonna zona Colli. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Panda portata in ospedale dai soccorritori giunti sul posto per un colpo di frusta.

Della ricostruzione della dinamica dell'incidente si sta occupando la polizia locale.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp