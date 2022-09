Tamponamento auto-scooter in via Gran Sasso: in ospedale la donna alla guida delle due ruote

Un tamponamento tra un'automobile e un motorino è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Gran Sasso. Ad avere la peggio la donna a bordo delle due ruote soccorsa da un'ambulanza della Misericordia. Si tratta di una 41enne. A colpirla un uomo a bordo di una Renault che si trovava dietro di lei.

Secondo le prime notizie la donna ha riportato un trauma alla gamba ed escoriazioni multiple. E' stata trasportata in pronto soccorso in codice giallo. Dei rilievi, per capire la dinamica dell'incidente, si sta occupando la polizia municipale.