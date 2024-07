Scontro auto-furgoncino su via Firenze, nessun ferito

Un incidente si è verificato, poco dopo le 13 di venerdì 19 luglio, nel centro cittadino, tra via Firenze e via Palermo, nei pressi della pescheria Delfino. Una smart, guidata da una ragazza di 27 anni, è stata colpita all'incrocio da un'altra auto, una Fiat Scudo. Fortunatamente nessuno dei due conducenti è stato portato in ospedale, anche se sul posto è intervenuto un mezzo della Misericordia.

Nel tratto di strada interessato dall'ennesimo scontro avvenuto nel punto in questione, dove spesso nelle ore di punta accadono incidenti di questo tipo, erano già presenti dei vigili, impegnati nella zona per un altro servizio. Poi sono arrivati anche gli agenti della municipale addetti all'infortunistica.

Inevitabili i rallentamenti al traffico nella zona, dove la polizia locale ha effettuato i rilievi.