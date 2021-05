Colpita dallo sportello di un'auto mentre transita in bici, donna finisce in ospedale [FOTO]

L'incidente si è verificato nel pomeriggio odierno intorno alle ore 15:30 in strada della Bonifica

Una donna è finita in ospedale dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale che si è verificato in strada della Bonifica a Pescara nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 15:30 nel tratto finale della via a poca distanza dalla rotatoria con strada Falcone e Borsellino.

In base alla prima ricostruzione la donna era in sella alla sua bici quando è stata colpita dallo sportello di un'auto parcheggiata aperto da un giovane.

A causa dell'improvviso ostacolo la donna è caduta in mezzo alla carreggiata stradale colpendo la schiena al suolo. È rimasta immobilizzata a terra a causa del dolore e sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa che hanno accompagnato la ciclista in ospedale.