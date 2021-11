Scontro fra due auto lungo l'asse attrezzato: due feriti [FOTO]

Incidente questa mattina 13 novembre nel tratto finale dell'asse attrezzato Chieti - Pescara. Il sinistro si è verificato lungo la diramazione C in direzione mare e sono rimaste coinvolte, per circostanze ancora da chiarire, due vetture con due persone rimaste lievemente ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Pescara che hanno trasportato i feriti in ospedale in codice giallo, e la polizia stradale che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico. Si registrano rallentamenti.