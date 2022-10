Incidente lungo l'autostrada A25 fra Torre de Passeri e Popoli: auto si ribalta, grave un automobilista

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sabato 15 ottobre lungo l'autostrada A25, fra i caselli di Torre de Passeri e Popoli in direzione Chieti. Per circostanze ancora da chiarire, una vettura è finita fuori strada e si è successivamente ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'elicottero partito da Pescara. Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito e dopo essere stato estratto dal veicolo è stato trasportato in ospedale a Pescara con codice rosso. Si tratta del conducente della vettura. Non sono rimaste coinvolte altre persone.