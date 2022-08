Si schianta in moto lungo l'autostrada A25: morto un 32enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri 22 agosto lungo l'autostrada A25. Un 32enne originario di Guardiagrele ma residente a Francavilla al Mare, Daniele Caramanico, è morto dopo uno schianto con la sua moto sulla quale viaggiava anche un'amica rimasta ferita, contro lo spartitraffico dell'uscita Chieti - Pescara. Per circostanze ancora da chiarire, come riporta ChietiToday, il centauro è finito contro la barriera rimanendo gravemente ferito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Pratola Peligna per i rilievi mentre i soccorsi sono arrivati dal 118 di Pescara con due ambulanze, provenienti rispettivamente da Caramanico e Scafa. Anche l'elicottero si è alzato da Pescara ed ha raggiunto il luogo dello schianto, ma poi il ferito è stato trasportato all'ospedale di Pescara con l'ambulanza. Quando è arrivato in pronto soccorso le sue condizioni erano gravi ma il 32enne era ancora cosciente. L'amica è ricoverata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.