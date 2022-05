Incidente lungo l'autostrada A25 fra Manoppello e Brecciarola: un ferito

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi 26 maggio lungo l'autostrada A25. Come riporta Chieti Today, il sinistro è avvenuto poco prima delle 15 nel tratto fra i caselli di Manoppello e Brecciarola, dunque al confine fra le province di Pescara e Chieti al chilometro 172. In base ad una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da chiarire. Uno dei due conducenti ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal 118. I rilievi sono stati condotto dalla polizia stradale.