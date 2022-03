Tragedia lungo l'autostrada A14: pullman diretto a Pescara con cittadini ucraini si ribalta, morta una donna [VIDEO]

L'autobus, per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada per poi ribaltarsi fra Cesena e Valle del Rubicone. Deceduta una donna madre di due bambini

Tragedia all'alba di oggi 13 marzo lungo l'autostrada A14, nel territorio fra Cesena e Valle del Rubicone, in provincia di Forlì. Un autobus con a bordo decne di profughi ucraini, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltato al chilometro 101. A seguito dell'incidente, una donna è deceduta come riporta Cesenatoday. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Forlì. Il pullman si è rovesciato sul lato destro a margine della carreggiata. La vittima sarebbe la madre di due bimbi che sono stati presi in carico dai servizi sociali di Cesena, e ora si trovano nel reparto di pediatra dell'ospedale

L'autobus era diretto a Pescara, e a quanto pare i bambini saranno affidati proprio a dei familiari che vivono nella nostra città. Cinque i feriti che però non hanno riportato gravi conseguenze, trasportati in ambulanza all'ospedale "Infermi" di Rimini. Sul posto, oltre ai sanitari di "Romagna Soccorso", hanno operato anche i vigili del fuoco, anche con l'ausilio di una gru per procedere al recupero dell'autobus proveniente dal distaccamento di Rimini. L'autostrada non è stata chiusa al traffico in quanto il veicolo si trovava fuori dalla sede stradale.