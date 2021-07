Penne, giovane in scooter si scontra con una mietitrebbia: soccorso con l'elicottero

Un 14enne di Penne è rimasto ferito in modo grave ieri sera 10 luglio a seguito di un incidente stradale. Il giovane viaggiava a bordo del suo motorino quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con una mietitrebbia che procedeva nell'altra corsia di marcia.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto con l'elicottero da Pescara e trasportato in ospedale nel capoluogo in codice rosso. Ha riportato diverse lesioni ed un politrauma, ma non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri coordinati dal capitano De Rosa, che hanno effettuato i rilievi. A quanto pare lo scooter avrebbe urtato la mietitrebbia in una curva particolamente stretta considerando che spesso mezzi di questo genere occupano molto spazio lungo la carreggiata. Il trasporto era regolare con la scorta prevista dal codice della strada.