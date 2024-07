Giovane in bici tampona auto al semaforo e con la testa sfonda il lunotto posteriore

Incidente stradale in via Tirino all'altezza del semaforo all'incrocio con via Fontanelle nel pomeriggio di lunedì 15 luglio.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, un ragazzo di 24 anni in sella a una bicicletta ha tamponato un'automobile, una Fiat Stilo.

Al 24enne si sarebbero rotti i freni della bicicletta.

L'impatto è stato molto violento e con il volto il giovane ha sfondato il lunotto posteriore del veicolo. Per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ospedale con un'autoambulanza della Misericordia in codice giallo. Avrebbe riportato profonde ferite al viso. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.