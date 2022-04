Incidente nella galleria di Montesilvano della circonvallazione, auto provoca carambola con altre 4 [FOTO]

Incidente stradale all'interno della galleria Pianacci della circonvallazione a Montesilvano la notte scorsa.

Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 5 e ha visto coinvolte 5 automobili.

Per cause ancora da accertare una vettura, una Mini, avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a scontrare con altre 4 automobili con un urto laterale.

A causa degli impatti tra i veicoli un uomo è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato trasportato in ospedale a Pescara con un'ambulanza del 118. Per il tempo necessario al ripristino della sede stradale è stato istituito il traffico alternato all'interno della galleria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Montesilvano.