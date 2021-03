Furgone si ribalta lungo la circonvallazione, incidente all'altezza dei Colli [FOTO]

Un incidente stradale lungo la circonvallazione di Pescara si è verificato questa mattina all'altezza dell'uscita dei Colli.

Il sinistro ha riguardato un furgone telonato che trasportava frutta il quale si è ribaltato.

Il veicolo si è poi intraversato andando a occupare quasi tutta la carreggiata stradale in direziobe Montesilvano.

Per fortuna, l'uomo alla guida del mezzo ha riportato solo lievi ferite. La carreggiata stradale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del furgone e poi riaperta solo per la corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e gli addetti dell'Anas.

