Paura sulla statale a Scafa, furgone esce fuori strada e si ribalta [FOTO]

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 15 febbraio, a Scafa, in contrada Zappino, lungo la statale 5. Un furgone della Nissan, per cause ancora da ricostruire, è improvvisamente uscito fuori strada e si è ribaltato, adagiandosi infine sul lato sinistro.

Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco, questi ultimi per estrarre dall'abitacolo l'uomo alla guida del veicolo. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'impatto. Il traffico ha subìto inevitabili rallentamenti al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie.